Άρης Μουγκοπέτρος: Τα πρώτα του λόγια μετά την σύλληψη για ενδοοικογενειακή απειλή – «Ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

Στον εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος συνελήφθη, ανήμερα των Χριστουγέννων, για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο βιρτουόζος του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, πέρασε την νύχτα των Χριστουγέννων στα κρατητήρια της Τρίπολης, αφού η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της και έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η σύλληψη έγινε αφού ο μουσικός πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου. Λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας, οι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

Μέσω του δικηγόρου του που μίλησε στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το σπίτι τους στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να την απείλησε.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της Κωνσταντίνος Παπαθανασίου στο newsit.gr, ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε ψευδείς καταγγελίες ότι δεν μπορεί να πάρει τα πράγματά του από το σπίτι τους μέχρι που έφτασαν στο σημείο να ασκήσει λεκτική βία και να την απειλήσει μπροστά στα παιδιά τους.