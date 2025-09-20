Ελλάδα

Αρκαδία: Νεκρός 57χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού – Τον πέρασε για αγριογούρουνο και πυροβόλησε

Ο ένας κυνηγός άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε
Καραμπίνα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αρκαδία με έναν άνδρα 57χρονών να χάνει τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025) στη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο κυνηγοί άνηκαν στην ίδια κυνηγετική ομάδα όπως αναφέρει το ilialive.gr.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό…

