Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η Μυρτώ στην μητέρα της, λίγο πριν πεθάνει – «Μαμά μου σε ευχαριστώ»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου της 19χρονη Μυρτώς στο Αργοστόλι πριν περίπου έναν μήνα, που συγκλόνισε ολόκληρη την Κεφαλονιά και το πανελλήνιο.

Νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ανάμεσα στην ίδια και τη μητέρα της, πριν η 19χρονη αφήσει την τελευταία της πνοή από ανακοπή που υπέστη από χρήση φονικής ποσότητας κοκαΐνης που εντοπίστηκε στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τον Alpha, τα μηνύματα φέρονται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των τριών κατηγορούμενων που βρίσκονται στον Κορυδαλλό, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η νεαρή κοπέλα ήθελε να απομακρυνθεί από την οικογένειά της, επειδή αισθανόταν καταπίεση από τους γονείς της ενώ εκείνη ήθελε να διασκεδάζει.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το περιεχόμενο της συνομιλίας δείχνει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, κάτι που επιβεβαιώνει την χαροκαμένη μάνα, η οποία σε προηγούμενες δηλώσεις της τόνιζε το πόσο κοντά ήταν με το παιδί της. Παράλληλα, αυτό το στοιχείο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα που είχαν παρουσιάσει οι κατηγορούμενοι, ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, ο 26χρονος αρσιβαρίστας και dealer και ο 22χρονος.

Στα τελευταία μηνύματα που αποκάλυψε ο Alpha, η μητέρα της Μυρτώς, της έχει αφιερώσει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο για το οποίο την ενημερώνει.

Η μητέρα της, τής έστειλε: « Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα ».

». Η Μυρτώ απάντησε: « Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα ».

». Και η μητέρα της συνέχισε: «Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η θεία της 19χρονης, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, λέγοντας: «Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Oι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη έχασε τη ζωή της.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η Μυρτώ που είχε βγει βόλτα με τον σύντροφό της, συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της για να «αράξουν» σε ένα Airbnb. Η 19χρονη είχε γνωρίσει τον 23χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ωστόσο στην αρχή είχαν κόντρα, γιατί η Μυρτώ του άφηνε αρνητικά σχόλια. Αυτά τα σχόλια αποτέλεσαν αφορμή για τον νεαρό να απειλήσει την 19χρονη ότι θα την βρει και θα την σκοτώσει.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα ο 23χρονος προσέγγισε online ξανά τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, και της συστήθηκε με το πραγματικό όνομά του. Έτσι ξεκίνησαν να κάνουν παρέα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η 19χρονη γνώριζε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το οποίο είχε κόντρα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν στα τραγικά γεγονότα της περασμένης Τρίτης, όταν – σύμφωνα με τον 23χρονο – η Μυρτώ του πρότεινε να κλείσουν ένα δωμάτιο καταλύματος προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Αφού η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο και βρήκε τα χρήματα, έκλεισε το Airbnb και γύρω στις 00:30 πήγε εκεί με τον 23χρονο φίλο της.

Λίγη ώρα αργότερα και αφού επικοινώνησαν και με τον 26χρονο αρσιβαρίστα, εκείνος τους έφερε ποσότητα κοκαΐνης που του είχαν ζητήσει. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, ο 26χρονος έφυγε από το δωμάτιο, αφού πρώτα έκατσε μαζί τους και έκανε και αυτός κοκαΐνη, και λίγο πιο μετά επέστρεψε με περισσότερη δόση επειδή – όπως λέει – η Μυρτώ επέμενε να πάρει περισσότερη ποσότητα. Μέσα σε εκείνο το διάστημα είναι και η στιγμή που η Μυρτώ μιλά με βιντεοκλήση με τον 66χρονο και στη συνέχεια παθαίνει επιληπτική κρίση λόγω των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον 23χρονο φίλο της, είδε την Μυρτώ να κάθεται στο κρεβάτι και στη συνέχεια να έχει σπασμούς. Στην αρχή πίστευε ‘οτι το κάνει για πλάκα, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι κακό συμβαίνει με το κορίτσι. Εκεί ο ίδιος και ο 26χρονο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, προσπάθησαν να την βοηθήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, μπήκε στο δωμάτιο ο 22χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ήταν μαζί τους αλλά βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο με άλλη κοπέλα. Είπε ότι γνωρίζεται με τον 26χρονο, αλλά ότι δεν είχαν συνεννοηθεί για τίποτα και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εκεί οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του ζήτησαν βοήθεια με την Μυρτώ.

Εκεί, ο αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του την λιπόθυμη Μυρτώ, ο 22χρονος ακολούθησε κουβαλώντας το παλτό της Μυρτούς και ανοίγοντας την πόρτα στον 26χρονο για να βγουν από το κατάλυμα. Ο 23χρονος έμεινε πίσω για να μαζέψει το δωμάτιο για να μην γίνει αντιληπτό ότι έκαναν ναρκωτικά και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο δωμάτιο. Στο μεσοδιάστημα η Μυρτώ ήταν εγκαταλελειμμένη και λιπόθυμη στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το Airbnb, στο Αργοστόλι. Αφού την εντόπισαν περαστικοί, τυχαία, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε ζωντανό αλλά σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο 26χρονος και ο 22χρονος είχαν φύγει από το σημείο, ενώ ο 23χρονος έχοντας στην κατοχή του το κινητό της Μυρτούς, το άφησε σε μια κοντινή καφετέρια και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι θα πάει κάποια κοπέλα να το πάρει μέσα στη μέρα. όπως ό ίδιος ο 23χρονος ισχυρίστηκε, αρχικά πήγε στο νοσοκομείο να δώσει το τηλέφωνο στους γονείς της Μυρτούς, όμως μόλις είδε αστυνομία στο σημείο φοβήθηκε και έφυγε για να μην μπλέξει. Αφού άφησε το κινητό στο κατάστημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπαθούσε να βρει τρόπους διαφυγής από το νησί. Μέσα σε όλα αυτά, οι γιατροί προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την άτυχη Μυρτώ στη ζωή, η οποία ωστόσο, κατέληξε αφότου υπέστη πνευμονικό οίδημα και ανακοπή από την χρήση κοκαΐνης.