Αρκαδία: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Νεκρός εντοπίστηκε στην Αρκαδία ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά χθες (19.01.2026) το βράδυ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Νεστάνης στην Αρκαδία πήραν μέρος 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας.
Στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.
Ο λόγος είναι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.
Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε οικία στην Τ.Κ. Νεστάνης του δήμου Τρίπολης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026
Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης.