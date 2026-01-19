Ελλάδα

Αρκαδία: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης
Άνδρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Νεκρός εντοπίστηκε στην Αρκαδία ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά χθες (19.01.2026) το βράδυ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Νεστάνης στην Αρκαδία πήραν μέρος 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας.

Στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Ο λόγος είναι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

 

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης.

