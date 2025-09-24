Συμβαίνει τώρα:
Αρκούδα επιτέθηκε σε ηλικιωμένο στη Δόλιανη Ζαγορίου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η αρκούδα μπήκε στην αυλή του σπιτιού του αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα
Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση αρκούδας στην αυλή του σπιτιού του στη Δόλιανη Ζαγορίου. 

Ο ηλικιωμένος από την επίθεση της αρκούδας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και νοσηλεύεται.

Η αρκούδα μπήκε στην αυλή του σπιτιού του αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα. Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές του, έσπευσαν άμεσα στο σημείο και βρήκαν τον ηλικιωμένο αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι υπάρχει μεγάλη παρουσία αρκούδων στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων. Μάλιστα χαρακτηρίζουν πρωτοφανές το  περιστατικό στο Ζαγόρι.

Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καθώς οι αρκούδες συχνά πλησιάζουν τα χωριά, αναζητώντας τροφή.

