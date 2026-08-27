Άρχισε η κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton στου Γουδή

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του ΣτΕ άρχισε η κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.
Την εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton έδωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
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Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).
Υπενθυμίζεται επίσης ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο κτίριο.
Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το προκειμένου να λειτουργήσει ως προσωρινό «λυόμενο» γήπεδο στο Άλσος Στρατού στο Γουδή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004.
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Στέγασε τους αγώνες της badminton κατά τη διάρκεια των Αγώνων.
Παρά το γεγονός ότι ήταν προσωρινή κατασκευή, το κτίριο δεν αποσυναρμολογήθηκε.
Και έγινε το Θέατρο Badminton ένας πολιτιστικός πολυχώρος και θέατρο, φιλοξενώντας συναυλίες και παραστάσεις.
Όμως, το 2012 κρίθηκε κατεδαφιστέο και τελικά οι μπουλντόζες μπήκαν σήμερα 27/08/2026, 14 χρόνια μετά…