Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Καβάλα στην περιοχή Χρυσόκαστρο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και1 ελικόπτερο
Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.08.2026) σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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