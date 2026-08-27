Ελλάδα

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ένταση με τον αδερφό του δράστη – «Είχε ζητήσει διαζύγιο, ό,τι έγινε ήταν σε μια στιγμή»

Ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε ότι «Δεν μπορεί τον φονιά να τον δικαιολογεί κανένας. Ο φόνος είναι φόνος»
Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ένταση με τον αδερφό του δράστη – «Είχε ζητήσει διαζύγιο, ό,τι έγινε ήταν σε μια στιγμή»
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Για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη, μίλησε στο LiveNews το απόγευμα της Πέμπτης (27/8/26) ο αδερφός του φερόμενου ως δράστη, προκαλώντας ένταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

«Ο αδερφός μου, έγινε ό,τι έγινε αλλά δεν ήταν δράστης και δολοφόνος. Εκείνος κοιτούσε τη δουλειά, ήταν οικογενειάρχης. Τώρα τι συνέβη, τι δε συνέβη, εγώ ξέρω μόνο ένα πράγμα: Όταν είναι ένα ζευγάρι χωρισμένο, δεν πρέπει να πάει ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ήταν δολοφόνος, πριν από το έγκλημα. Αυτό που έγινε, έγινε στη στιγμή…» τόνισε για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη.

Οι δηλώσεις αυτές, προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος σχολίασε: «Έπρεπε να σκοτώσει την γυναίκα του που πήγε να πει χρόνια πολλά στο παιδί; Οι άνθρωποι που χωρίζουν αν βρεθούν για λίγο κάτω από την ίδια στέγη, θα πρέπει να σκοτώσει ο ένας τον άλλον;».

«Αυτό ήταν μια στιγμή» απάντησε ο αδερφός του φερόμενου ως δράστη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο αδερφός μου είχε ζητήσει διαζύγιο».

«Στο τέλος της σύνδεσης, ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε ότι «Δεν μπορεί τον φονιά να τον δικαιολογεί κανένας. Ο φόνος είναι φόνος».

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