Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος που ανέσυρε ψαράς από τον βυθό

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του 23χρονου από την Πορτογαλία, ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τον βυθό της θάλασσας στη Ζάκυνθο και χρειάσθηκε ΚΑΡΠΑ επί σχεδόν 80 λεπτά για να συνέλθει.

Όπως αποκάλυψε σήμερα Πέμπτη (27.8.26) ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αποκάλυψε ότι ο 23χρονος από την Πορτογαλία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ζακύνθου, έχει ξεφύγει πλέον από τον κίνδυνο. Αποσωληνώθηκε και έχει πολύ καλή επικοινωνία. Δίπλα του βρίσκονται συνεχώς οι γονείς και η αδελφή του, που από την απόλυτη αγωνία και τον πόνο, πέρασαν πλέον στην χαρά.

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«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Νοσοκομείου Ζακύνθου που πέτυχαν ιατρικό θαύμα», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Αυγούστου, όταν ο νεαρός Αλβάρο έπεσε από σκάφος στη θάλασσα και δεν ξανανέβηκε στην επιφάνεια. Τις δραματικές εκκλήσεις των γονιών του για βοήθεια άκουσε 70χρονος ψαράς που βρισκόταν στο δικό του σκάφος. Αμέσως βούτηξε στο νερό και 10 λεπτά αργότερα τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από βάθος 12 μέτρων.

Ένας γιατρός που βρισκόταν πάνω σε ένα από τα δύο πλεούμενα, άρχισε αμέσως να του κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Αυτή συνεχίστηκε αδιάκοπα, πρώτα σε σκάφος του Λιμενικού όπου μεταφέρθηκε και ύστερα στην ξηρά. Η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβαν αρκετά λεπτά αργότερα.

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Τελικά, ο 23χρονος έφτασε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Πηγή: iatropedia.gr