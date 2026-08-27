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Ρόδος: Νεκρός ο 73χρονος που είχε εξαφανιστεί – Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνιση, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ, λίγο μετά τις 3:10 το μεσημέρι της Πέμπτης έπειτα από πτώση, από ύψος περίπου πέντε μέτρων.

Για την ανάσυρση του 73χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Ρόδο, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να ανασύρουν τον ηλικιωμένο.

Όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός. Στο σημείο βρέθηκαν, επίσης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 73χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Το αυτοκίνητο του 73χρονου εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

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