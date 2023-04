Ο αστυνομικός που πυροβόλησε 4 φορές στον αέρα έξω από την ΑΣΟΕΕ στα χθεσινά επεισόδια (5.4.2023) στην οδό Πατησίων ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και γι’ αυτό χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό όπλο του, επειδή δεχόταν την επίθεση των κουκουλοφόρων με πέτρες και καδρόνια.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕΕ στην οδό Πατησίων, φαίνονται οι κουκουλοφόροι να πετούν πέτρες στο περιπολικό, το οποίο έχει μέσα τρεις αστυνομικούς, εκ των οποίων οι δύο έφυγαν έξω από αυτό και ο οδηγός έκανε ελιγμούς για να φύγει.

Όπως αναφέρθηκε στο LIVE NEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε στο MEGA ότι δεν αντιλήφθηκε την εντολή του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. να μην περάσει κανένα όχημα από την Πατησίων, αφού – σύμφωνα με πληροφορίες – νόμιζε ότι η εντολή αφορούσε μόνο το ρεύμα του δρόμου έξω από την είσοδο της ΑΣΟΕΕ και όχι από το αντίθετο ρεύμα.

Ο αστυνομικός ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα και ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο, επειδή κιόλας δεν μπορούσε να κάνει ελιγμούς με το περιπολικό για να ξεφύγει από την επίθεση των κουκουλοφόρων.

Επίσης, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι και οι άλλοι δύο συνάδελφοί του φοβήθηκαν για τη ζωή τους και εγκατέλειψαν το περιπολικό ενώ φέρονται να είπαν ότι «πρέπει να βγούμε γιατί θα μας σκοτώσουν».

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, αφού σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του. Σύμφωνα με το MEGA, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις κινήσεις και των τριών αστυνομικών αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τις εντολές του κέντρου.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB