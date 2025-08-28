Ασπρόπυργος: Δώδεκα συλλήψεις μετά από «ντου» της αστυνομίας σε οικισμό

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε οικισμό στον Ασπρόπυργο λόγω της αυξημένη παραβατικότητας στην περιοχή.

Κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.ά., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.



Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κάμερα παρακολούθησης.



Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.





Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.