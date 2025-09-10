Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Νεκρός ηλικιωμένος από γκαζάκι που εξερράγη σε υπόγειο

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης
Πυροσβεστικό όχημα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο όπου ένας άνδρας έχασε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) τη ζωή του μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι.

Το δυστύχημα με το γκαζάκι έγινε σε υπόγεια αποθήκη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως προσπάθησε να το ανάψει όταν αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αν και οι διασώστες έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αμαλιάδα: Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου»
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία δια ασφυξίας
Ειρήνη Μουρτζούκου
Ferryscanner: Οι Έλληνες επιλέγουν κοντινά και οικονομικά νησιά – Πιο σύντομα ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Παρά την ακρίβεια, οι Έλληνες δεν εγκατέλειψαν τις νησιωτικές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι, αλλά προσαρμόστηκαν: πιο κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί, μικρότερης διάρκειας διακοπές και κρατήσεις «last minute»
Πλοίο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας των ταξί - Έφτασε στο υπουργείο Μεταφορών η αυτοκινητοπομπή
Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η τροχαία για την ομαλή διεξαγωγή της πορείας από τους οδηγούς των ταξί
Απεργία των ταξί
Ανανεώθηκε πριν 22 λεπτά
4
Ανακλήθηκε η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο της Μήλου μετά τις αντιδράσεις
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Υπηρεσία Δόμησης Μήλου ακύρωσε την οικοδομική άδεια εταιρείας για ξενοδοχειακή μονάδα στο Σαρακήνικο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού
Το 2
Newsit logo
Newsit logo