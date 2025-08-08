Ασπροβάλτα: Παραμένει διασωληνωμένος ο τουρίστας που τραυματίστηκε από την έκρηξη στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος ο ένας από τους πέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη (07.08.2025).

Ο τουρίστας παραμένει σε ΜΕΘ στο Παπανικολάου νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έχοντας εγκαύματα στο σώμα του που φτάνουν στο 40%. Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει και μία τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε από την ίδια έκρηξη.

Η γυναίκα φέρει εγκαύματα στο 20% του σώματός της.

Οι υπόλοιποι 3 τραυματίες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μετά την έκρηξη, μεταφέρθηκαν σε κοντινό Κέντρο Υγείας όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω του σοβαρού περιστατικού, συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να αποδειχθεί αν τα καταλύματα είχαν τις απαραίτητες άδειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το τι προκάλεσε την έκρηξη στην κομώπολη της Θεσσαλονίκης αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έγινε από φιάλη υγραερίου.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες -ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% – διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.