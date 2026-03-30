Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες από ηλεκτροπληξία

«Έγινε ένα ατύχημα, ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε ένας κάτοικος της περιοχής
Άστρος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Δευτέρα (30.03.2026) στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες άφησαν την τελευταία τους πνοή από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια εργασιών, όταν γερανός ακούμπησε καλώδια της ΔΕΗ.

Ο 57χρονος και ο 33χρονος πραγματοποιούσαν εργασίες μεταφοράς φθαρμένων ελαστικών στο χωριό Άγιος Ανδρέας στο Άστρος Κυνουρίας. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν ακαριαία από ηλεκτροπληξία, όταν ο γερανός του φορτηγού ακούμπησε τα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Ο Alpha εξασφάλισε ντοκουμέντο από το σημείο, στο οποίο φαίνεται η επαφή του γερανού με τα καλώδια, που στοίχησε τη ζωή στους δύο άνδρες.

«Έγινε ένα ατύχημα. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε ένας κάτοικος της περιοχής.

«Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας, ήρθαν δύο ασθενοφόρα, η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική και ειδοποίησαν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού κόπηκε το ρεύμα πλησίασαν και πήραν τους νεκρούς», συμπλήρωσε.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
63
53
33
33
27
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ολομέτωπη επίθεση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε δικηγόρους και διαδίκους για τα Τέμπη
Παρομοιάζει τις συμπεριφορές τους με αυτές των μελών της Χρυσής Αυγής, που όπως λέει, επιθυμούν τη διάλυση και την υπονόμευση της δικαιοσύνης και δεν έχουν κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ 5
Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Φιάλη υγραερίου εκτοξεύτηκε 50 μέτρα – «Μας άνοιξε τρύπα στον εξωτερικό τοίχο»
Από το χτύπημα της φιάλης δημιουργήθηκε τρύπα δίπλα στο παράθυρο διαμερίσματος της απέναντι πολυκατοικίας, με τους ενοίκους του να δηλώνουν σοκαρισμένοι
Φωτιά
16
Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία που διέπραξε στο Αγρίνιο
Ο 55χρονος φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του εισέβαλε στις 21:00 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων, κοντά στο ΔΑΚ και έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου
Αστυνομία
