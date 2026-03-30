Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες από ηλεκτροπληξία

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Δευτέρα (30.03.2026) στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες άφησαν την τελευταία τους πνοή από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια εργασιών, όταν γερανός ακούμπησε καλώδια της ΔΕΗ.

Ο 57χρονος και ο 33χρονος πραγματοποιούσαν εργασίες μεταφοράς φθαρμένων ελαστικών στο χωριό Άγιος Ανδρέας στο Άστρος Κυνουρίας. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν ακαριαία από ηλεκτροπληξία, όταν ο γερανός του φορτηγού ακούμπησε τα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Ο Alpha εξασφάλισε ντοκουμέντο από το σημείο, στο οποίο φαίνεται η επαφή του γερανού με τα καλώδια, που στοίχησε τη ζωή στους δύο άνδρες.

«Έγινε ένα ατύχημα. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε ένας κάτοικος της περιοχής.

«Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας, ήρθαν δύο ασθενοφόρα, η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική και ειδοποίησαν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού κόπηκε το ρεύμα πλησίασαν και πήραν τους νεκρούς», συμπλήρωσε.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.