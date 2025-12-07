Αστυνομική επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν» σε κλαμπ που πωλούσαν αλκοόλ σε 7 ανήλικους – 2 συλλήψεις

Έφοδο σε 3 νυχτερινά κέντρα, έκαναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (06.12.2025) ειδικά κλιμάκια, με σκοπό να βρουν αν υπάρχουν ανήλικοι και αν πωλούνται σε αυτούς αλκοόλ. από την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν».

Στην επιχείρηση που συμμετέχουν κλιμάκια της δίωξης Εκβιαστών, της ΟΠΚΕ, της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων αλλά και υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνελήφθησαν συνολικά 2 υπεύθυνοι νυχτερινών κέντρων καθώς διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον 7 ανήλικοι διασκέδαζαν παράνομα μέσα σε αυτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη έφοδος έγινε σε νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Αθήνας όπου βρέθηκαν 2 ανήλικοι ηλικίας 15 και 17 χρόνων. Για αυτό συνελήφθη ο 35χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης ενώ βρέθηκε ένα μπουκάλι βότκα που στάλθηκε για έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένο.

Στην δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου βρέθηκαν 5 ανήλικοι ηλικίας 15 με 17 χρόνων. Και πάλι στάλθηκε για έλεγχο ένα μπουκάλι βότκα και ένα μπουκάλι ουίσκι. Και αυτή τη φορά συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Η τρίτη έφοδος έγινε σε νυχτερινό κέντρο στην Λ. Βουλιαγμένης όπου δεν διαπιστώθηκε τίποτα το παράνομο.

Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους γονείς τους τους από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.