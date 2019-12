Αθήνα: Η Τουρκία “εκβίασε” τη Λιβύη! Τι ντοκουμέντα έχει στα χέρια της η Ελλάδα

Με “εκβιασμό” φαίνεται πως κατάφερε η Τουρκία να πείσει τη Λιβύη να υπογράψει τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα στην ανατολική Μεσόγειο, ένα μνημόνιο που “σβήνει” από τον χάρτη ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Ρόδος και το Καστελόριζο και η οποία έχει βάλει φωτιά στα ελληνοτουρκικά και έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Η Αθήνα φαίνεται πως έχει στα χέρια της φωτογραφίες ντοκουμέντο που δείχνουν τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού με τουρκικό πλοίο στην Τρίπολη, κατά παράβαση του στρατιωτικού εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη Λιβύη. Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, οι φωτογραφίες αυτές φανερώνουν τον πραγματικό λόγο που η κυβέρνηση της Λιβύης προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τη Τουρκία!

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία προσέφερε στη Λιβύη ως αντάλλαγμα της υπογραφής της συμφωνίας για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, την αποστολή στρατιωτικού υλικού!

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάιο, το φως της δημοσιότητας είχαν δει φωτογραφίες από τουρκικό στρατιωτικό εξοπλισμό και οχήματα προς την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ ύστερα οι στρατιωτικές δυνάμεις της οποίας είχαν «καυχηθεί» για την παραλαβή του εξοπλισμού που παραβιάζει το εμπάργκο όπλων που υπάρχει στην Λιβύη.

Χαρακτηριστικά, οι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είχαν ενισχυθεί με τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και ποιοτικά όπλα», όπως ανέφεραν οι στρατιώτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση του εν λόγω στρατιωτικού εξοπλισμού.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media.https://t.co/A8gEjS9AVN pic.twitter.com/M317TxFNvM

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 19, 2019