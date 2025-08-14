Ελλάδα

Αθήνα: Συνελήφθη 41χρονος που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές της Λάρισας

Ο 41χρονος ήταν στη φυλακή με ποινή 21 χρόνων και 11 μηνών
Συνελήφθη, στις 7 Αυγούστου στην Αθήνα, 41χρονος δραπέτης που είχε αποδράσει από τις φυλακές Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος δραπέτης που συνελήφθη στην Αθήνα, είχε αποδράσει στις 17 Νοεμβρίου του 2022 από το νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε μεταφερθεί ως ασθενής από τις φυλακές Λάρισας.

Ο 41χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ακόμα, όπως αναφέρεται, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, που του είχε επιβληθεί για απόπειρα κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

