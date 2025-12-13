Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αθήνα: Χειροπέδες σε 35χρονο αλλοδαπό για άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία

Συνελήφθη από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα που είχαν εκδώσει οι αρχές της Δανίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία (αρχείου) Ευάγγελος Μπουγιώτης

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν στην Αθήνα έναν 35χρονο αλλοδαπό. Ο άνδρας διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Δανίας για δολοφονία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο (13.12.2025), ο 35χρονος αλλοδαπός που εντόπισαν Έλληνες αστυνομικοί, αναζητείτο από τις αρχές της Δανίας για δολοφονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη που σχετίζεται με υπολογιστές και βαριά σωματική βλάβη.

Ο καταζητούμενος άνδρας συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 12ης Δεκεμβρίου στην Αθήνα, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24 Αυγούστου 2023 εισέβαλλε σε σπίτι στη Δανία, όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του, ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και τη χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Επιπλέον, το 2021 και το 2022, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο, ενώ το 2023 έκλεψε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα
