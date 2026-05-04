Βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη: Έγραψαν συνθήματα και έκαναν ζημιές – «Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος

Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε σχολείο, έγινε στην Αργυρούπολη και προκάλεσε την αγανάκτηση τόσο της δημοτικής αρχής όσο και των κατοίκων.

Οι βανδαλισμοί συνέβησαν στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, με το σχολείο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σοκαρισμένοι ήταν καθηγητές και μαθητές, όταν το πρωί της Δευτέρας 04.05.2026, αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής μέσα στο σχολείο, σε διάφορους χώρους, με υβριστικά συνθήματα να είναι γραμμένα παντού.

Ακόμη, χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα με σκόνη στους διαδρόμους και παραβίασαν το κυλικείο όπου πέταξαν παντού τα τρόφιμα, ​ενώ έσπασαν και μια πόρτα στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε κλειδωμένη αίθουσα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, σημείωσε πως «είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις». Συμπλήρωσε δε ότι «η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας», υπογραμμίζοντας την υποβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

​Ο​ κ. Κωνσταντάτος ​προσέθεσε ότι «​παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς» και ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών». Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι πλέον αποδεκτή, λέγοντας πως «η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες», ενώ ​υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε τοποθέτηση καμερών περιμετρικά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου βρέθηκαν στον χώρο για την καταγραφή των ζημιών. Στο πλαίσιο της έρευνας για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, πραγματοποιήθηκε συλλογή αποτυπωμάτων και εξετάζεται το υλικό από τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το σχολείο να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σοβαρές ζημιές είχαν προκληθεί από βανδαλισμό σε σχολείο της Γλυφάδας, με μία μητέρα να έχει συλληφθεί για το περιστατικό που φέρεται να συμμετείχε το παιδί της.