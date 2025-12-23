Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος κόμβου Ηρακλείου φέρνει καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025 στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Λόγω του τροχαίου, έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας η μεσαία λωρίδα, στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα η κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες.

Στο σημείο καταγράφονται εκτεταμένες καθυστερήσεις, οι οποίες στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως και τον κόμβο Ηρακλείου, επιβαρύνοντας σημαντικά τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ατύχημα ύψος κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεσαία λωρίδα κλειστή.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται επίσης και το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται με δυσκολία από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών αλλά και η λεωφόρος Κηφισίας.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η κίνηση είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις.