Συμβαίνει τώρα:
Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος κόμβου Ηρακλείου φέρνει καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά
Ελλάδα

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος κόμβου Ηρακλείου φέρνει καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά

Ποιοι άλλοι δρόμοι βρίσκονται στα κόκκινα
Αυτοκινητα
Photo / Eurokinissi

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025 στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Λόγω του τροχαίου, έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας η μεσαία λωρίδα, στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα η κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες.

Στο σημείο καταγράφονται εκτεταμένες καθυστερήσεις, οι οποίες στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως και τον κόμβο Ηρακλείου, επιβαρύνοντας σημαντικά τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

 

Στο «κόκκινο» βρίσκεται επίσης και το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται με δυσκολία από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χάρτης Κίνηση

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών αλλά και η λεωφόρος Κηφισίας.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η κίνηση είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
343
253
249
175
147
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στα Χανιά - «Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε αν είναι ζωντανός», λέει ο πατέρας του
Η αστυνομία αναμένεται σήμερα να εξετάσει βίντεο από σούπερ μάρκετ που φέρεται να πέρασε ο γιατρός - Οι δηλώσεις του πατέρα του στο newsit.gr
γιατρός
Newsit logo
Newsit logo