Αχαΐα: Νεαρός βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο – Συναγερμός στην αστυνομία

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (16/022026) στις Αστυνομικές Αρχές στην Δυτική Αχαΐα, όταν ειδοποιήθηκε ότι ένας νεαρός αλλοδαπός βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο, στην περιοχή του Βουπρασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα πλήρη στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Ο άνδρας απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία του χώρου καθώς και Ιατροδικαστής.

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ελλάδα
Φυλακές Δομοκού
