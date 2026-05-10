Η Δόμνα Μιχαηλίδου για τη Γιορτή της Μητέρας: Μαμά είναι τα μαλλιά που έπεσαν, η κούραση, τα πρώτα βήματα

«Μαμά είναι να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου και να νιώθεις πιο γεμάτη από ποτέ» έγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
Δόμνα Μιχαηλίδου / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Η Δόμνα Μιχαηλίδου εύχεται «χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες, με ένα διαφορετικό βίντεο. Ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γράφει για την έννοια της μητρότητας, χωρίς φίλτρα, όπως την έχει βιώσει η ίδια. 

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μοιράζεται τη δική της διαδρομή: από την εξάντληση των πρώτων ημερών και την αναζήτηση λίγου προσωπικού χρόνου, στη μαγεία των πρώτων λέξεων και των πρώτων βημάτων. Είναι η απεικόνιση της νέας πραγματικότητας, εκεί που η αγωνία της απόστασης συναντά την καθημερινή πρόκληση ενός επαγγελματικού ραντεβού που διακόπτεται από μια επείγουσα… ερώτηση για το φαγητό του παιδιού.

«Μαμά είναι. Τα μαλλιά που έπεσαν. Τα μαλλιά που δεν βάφτηκαν ποτέ. Η κούραση. Οι βιταμίνες. Τα πρώτα βήματα. Η πρώτη ημέρα πίσω στην δουλειά. Η πρώτη ημέρα από μακριά. Να προλαβαίνεις αλλά και να μην προλαβαίνεις. Και ίσως τελικά, μαμά είναι να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου και να νιώθεις πιο γεμάτη από ποτέ!» έγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, απέκτησε το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, στις 25 Απριλίου 2025. Συχνά αναφέρεται στο πώς η προσωπική της εμπειρία ως μητέρα επηρεάζει τις θεσμικές της προτεραιότητες, όπως η στήριξη της οικογένειας και η διευκόλυνση των γυναικών να συνδυάζουν καριέρα και μητρότητα.

 
 
 
 
 
Τον Φεβρουάριο 2025, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Λεωνίδας Μαντωνάκης είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στον Πειραιά.

