Αχαΐα: Όπλο εντοπίστηκε στον βυθό κοντά στην παραλία της Πούντας

Το όπλο το βρήκε ένας άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε αμέσως το λιμενικό
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Ένα όπλο σε προχωρημένη οξείδωση εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι Δευτέρα (25/8/2025) από έναν άνθρωπο στην θάλασσα μεταξύ της παραλίας Πούντας και Πλατάνου στην Αχαΐα, προκαλώντας την ανησυχία και κινητοποίηση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο βρέθηκε σε βυθό με βράχια, σε απόσταση περίπου 6-7 μέτρων από την ακτή της Αχαΐας σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου.

Ο άνθρωπος που το εντόπισε ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό.

Το όπλο κατασχέθηκε από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, και αυτό πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων της Ελληνικής Αστυνομίας, για περαιτέρω έρευνα.

