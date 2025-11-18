Αχαΐα: Σε στάνη είχαν κρύψει την μοιραία γουρούνα οι συγγενείς του 25χρονου – Ο πατέρας του 3χρονου υπέδειξε το σημείο

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο του 3χρονου που έπεσε μαζί με τον 25χρονο θείο του από γουρούνα σε μάντρα και σκοτώθηκε.

Αρχικά, οι μαρτυρίες έλεγαν ότι ο θείος που κρατούσε το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι στο σπίτι τους στην Αχαΐα, ζαλίστηκε με αποτέλεσμα ο 3χρονος να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα. Τελικά, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού το παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τη «γουρούνα» που οδηγούσε ο 25χρονος.

Η «γουρούνα» γλίστρησε και έπεσε στο κενό και το παιδάκι «έφυγε» από τη ζωή, και ο θείος καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός ήταν ανήσυχος, ο θείος για να τον ηρεμήσει τον πήρε βόλτα με τη «γουρούνα» που λάτρευε, αλλά το κακό δεν άργησε να γίνει. Θείος και ανιψιός βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφόρα.

Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο. Αυτό που μετέφεραν ήταν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να εξαφανίσουν τη γουρούνα από το σπίτι».

Δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό υπάρχει στάνη της οικογένειας. Εκεί την μετέφεραν και την είχαν μέχρι και σήμερα, που ο 25χρονος ομολόγησε την αλήθεια. Η «γουρούνα» βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα.

Ο θείος κατέθεσε επίσης ότι η «γουρούνα» ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε τις συνθήκες του δυστυχήματος επειδή βρισκόταν σε σύγχυση και φοβήθηκαν μην υπάρξουν κι άλλες συνέπειες.

Μετά την κατάθεση του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού βρίσκεται η γουρούνα με την οποία έγινε η μοιραία βόλτα. Μέχρι στιγμής η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.