Αχαΐα: «Ζήτησαν» από νεκρό να πληρώσει οικογενειακό τάφο 33 χρόνια μετά τον θάνατό του

«Ραβασάκι» 1.500 ευρώ, έστειλε ο δήμος Αιγιάλειας στην Αχαΐα σε έναν… νεκρό ζητώντας του να πληρώσει για τον οικογενειακό του τάφο 33 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε στην προσπάθεια του συγκεκριμένου δήμου Αχαΐας να συμμαζέψει τα χρέη πολιτών στα κοιμητήρια. Έτσι, έστειλε μαζικά πάνω από 25.000 ειδοποιητήρια χωρίς όμως να προχωρά στην διασταύρωση των στοιχείων. Εν τέλει το «ραβασάκι» για τον οικογενειακό τάφο κατέληξε στα χέρια του γιου του άνδρα που είχε φύγει από τη ζωή πριν από 33 χρόνια.

Με τη σειρά του ο γιος του, μη μπορώντας να πιστέψει σε αυτά που βλέπει, κάλεσε την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων, το χρέος μεταφέρθηκε στον γιο του καλώντας τον να πληρώσει.

Όταν προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση, φέρεται να του είπαν: «Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ελάτε εσείς», βάζοντας του επιπρόσθετο χρέος λόγω παλαιότητας της οφειλής.

Πληροφορίες από patrapress.gr