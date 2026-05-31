Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκαν μητέρα και παιδιά

Ένας άνδρας με αλυσοπρίονο αλλά και με ένα μαχαίρι έκανε την εμφάνισή του έξω από σπίτι οικογένειας στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι που βρίσκεται στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας φαίνεται πως ψάχνει τον σύζυγο της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του άνδρα.