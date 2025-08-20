Ελλάδα

Αχαρνές: 2 συλλήψεις σε επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια του 40χρονου και της 35χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.
Βασίλης Παπαδόπουλος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων κατηγορούνται δύο άτομα (μία 40χρονη και ένας 35χρονος) που συνελήφθησαν σε επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή των Αχαρνών νωρίς το πρωί της Τρίτης (19.8.25).

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία σήμερα Τετάρτη (20.8.25), η επιχείρηση στις Αχαρνές υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ («profiling») πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομα, που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους για το σκοπό αυτό.

Πιο αναλυτικά, η 40χρονη συνελήφθη στο σπίτι της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι, η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

