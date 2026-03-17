Αχαρνές: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ένας 41χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 43χρονου

Μια απίστευτη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 41χρονου σημειώθηκε στις Αχαρνές, την Παρασκευή (13.03.2026), για την οποία συνελήφθη από τις αρχές ένας 43χρονος.

Ο 41χρονος συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 43χρονου που σημειώθηκε πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής σε οικισμό στις Αχαρνές. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από το μαχαίρι του δράστη.

Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον 41χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικισμό των Αχαρνών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 41χρονος που επιτέθηκε, προκάλεσε στο θύμα τραύμα στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.