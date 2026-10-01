Αχαρνών: Οδηγός μηχανής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 12χρονο – Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς άδεια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα 12χρονο αγόρι, μετά από τροχαίο που είχε στην Αχαρνών, τα μεσάνυχτα προς Πέμπτη (01.10.2026).

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στην Αχαρνών, γύρω στις 23:30 το βράδυ και τη στιγμή που 41χρονος οδηγός κινούνταν με την μηχανή του στο ρεύμα προς Πατήσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 12χρονος, τη στιγμή που το παιδί προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

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γύρω στις 23:30, όταν 41χρονος οδηγός παρέσυρε με την μοτοσικλέτα του τον 12χρονο που οδηγούσε ποδήλατο.

Στη συνέχεια, ο οδηγός της μοτοσικλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης λίγα μέτρα μακριά.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

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Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη του αλκοτέστ να ανέρχεται σε 0,55 mg/L. Από τον έλεγχο αποδείχθηκε πως του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο 41χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.