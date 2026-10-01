Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του Πειραιά

Από τον Πειραιά ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά
Θυελλώδεις άνεμοι
Θυελλώδεις άνεμοι / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου
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Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα και σε ισχύ παραμένει σήμερα, απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα τα προγραμματισμένα δρομολόγια να παραμένουν ανεκτέλεστα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου, μέσω του οποίου θα γίνει γνωστό εάν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν μετά την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε και θα αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με την εκτέλεση των δρομολογίων από το μεσημέρι και μετά.

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