Κακοκαιρία: Καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Η Κρήτη στο επίκεντρο, μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο για έντονα φαινόμενα

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπά και σήμερα (01.10.2026) την χώρα. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και τις επόμενες ώρες, με την Εθνική Μετεωρολογιή Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Για σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια της χώρας και ειδικά στην Κρήτη. Η κακοκαιρία, πέρα από αρκετό νερό, φέρνει και θυελλώδεις ανέμους που δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν τα 90 χλμ την ώρα.

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Όσον αφορά τις καταιγίδες, Χανιά και Ρέθυμνο βρίσκονται στο επίκεντρο.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνεχιστούν έως και το πρωί της Κυριακής.

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Οι περιοχές όπου οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις:

Λόγω των ισχυρών ανέμων, αποφασίστηκε και το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας.

Ταυτόχρονα, τροποποιήσεις υπάρχουν ήδη και στα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, από το λιμάνι του Πειραιά.

Όσοι επιβάτες έχουν προγραμματίσει για σήμερα το ταξίδι τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και το λιμενικό.

Νεότερη ενημέρωση για το απαγορευτικό απόπλου θα υπάρξει στις 12:00 το μεσημέρι.

Στις 07:00 παρά το πρωί, ήχησε και το πρώτο 112 στο Ρέθυμνο.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Χάρτες με την κακοκαιρία

Όπως αναφέρει και το meteo.gr, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους έντονες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι καταιγίδες μάλιστα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.