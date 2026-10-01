Κακοκαιρία: Καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Η Κρήτη στο επίκεντρο, μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο για έντονα φαινόμενα

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπά και σήμερα (01.10.2026) την χώρα. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και τις επόμενες ώρες, με την Εθνική Μετεωρολογιή Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Για σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια της χώρας και ειδικά στην Κρήτη. Η κακοκαιρία, πέρα από αρκετό νερό, φέρνει και θυελλώδεις ανέμους που δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν τα 90 χλμ την ώρα.
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Όσον αφορά τις καταιγίδες, Χανιά και Ρέθυμνο βρίσκονται στο επίκεντρο.
Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:
Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνεχιστούν έως και το πρωί της Κυριακής.
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Οι περιοχές όπου οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις:
Λόγω των ισχυρών ανέμων, αποφασίστηκε και το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας.
Ταυτόχρονα, τροποποιήσεις υπάρχουν ήδη και στα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, από το λιμάνι του Πειραιά.
Όσοι επιβάτες έχουν προγραμματίσει για σήμερα το ταξίδι τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και το λιμενικό.
Νεότερη ενημέρωση για το απαγορευτικό απόπλου θα υπάρξει στις 12:00 το μεσημέρι.
Στις 07:00 παρά το πρωί, ήχησε και το πρώτο 112 στο Ρέθυμνο.
Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
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Χάρτες με την κακοκαιρία
Όπως αναφέρει και το meteo.gr, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους έντονες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
Οι καταιγίδες μάλιστα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.
Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης.
Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Κόκκινη προειδοποίηση. Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με Α.Α. 6 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Ο καιρός σήμερα από το meteo.gr
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Πιο αναλυτικά:
Για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h).
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.