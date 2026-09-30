Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για χημειοθεραπείες από το 2017 στην παράνομη ογκολογική μονάδα – Δεν διέθεταν καν συσκευή για οξυγόνο

Ο ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, γίνονταν σημεία και τέρατα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Open ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κλινική της Θεσσαλονίκης για τις χημειοθεραπείες του αδελφού του, η παράνομη ογκολογική μονάδα και το τμήμα που εκτελούσε παράνομα χημειοθεραπείες, λειτουργούσαν από το 2017!

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Τότε, πήγε στην κλινική μαζί με τον αδελφό του που έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και δυστυχώς δεν βρίσκεται σήμερα στη ζωή…

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, στην κλινική επικρατούσαν τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας, με δωμάτια – «κελιά», χωρίς ΜΕΘ και χωρίς καν συσκευή παροχής οξυγόνου.

«Κάποια στιγμή χρειάστηκε να λάβει οξυγόνο… Μου έκανε εντύπωση γιατί η κλινική δεν παρείχε οξυγόνο. Πήρα μία φιάλη, μπήκε ο αδερφός μου στο ταξί, εγώ και η φιάλη» περιγράφει χαρακτηριστικά.

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Ο αδερφός του κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, σε ηλικία 42 ετών.

«Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα; Γιατί να μην υπάρχει το νόμιμο, η άδεια λειτουργίας, ο έλεγχος» αναρωτιέται σήμερα ο αδερφός του, την ώρα που έρχονται στο φως οι καταγγελίες, η μία μετά την άλλη, για την συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.