Θεσσαλονίκη: Παραμένουν στην ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες οι 46 ασθενείς – Μέσα σε 15 ημέρες το «λουκέτο»

Αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό «λουκέτο» στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, καθώς έχει δοθεί προθεσμία 15 ημερών για το τελικό «σφράγισμα». Οι 46 ασθενείς συνεχίζουν μέχρι και σήμερα (01.10.2026) να νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της. Οι συγγενείς τους ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες διαβίωσής τους αλλά και για το πού θα μεταφερθούν μετά τις φρικτές αποκαλύψεις που βγήκαν στο «φως».

Κακοποίηση, αφυδατώσεις και άθλιες εγκαταστάσεις είναι μερικά από αυτά που κατήγγειλαν άνθρωποι που έστειλαν τους αγαπημένους τους στην συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας τους. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έδειξε πως όχι μόνο λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αλλά δεν υπήρχε καν επάρκεια σε προσωπικό, ΜΕΘ ή μηχανήματα οξυγόνου.

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Μία από τις μαρτυρίες που προκαλούν σοκ, αφορά γυναίκα που, όπως καταγγέλλεται, από 72 κιλά έφτασε τα 27 κιλά μέσα σε έξι μήνες, με τον συγγενή της να υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή, νερό και την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Άλλος συγγενής κάνει λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα καταγράφονται και καταγγελίες συγγενών για το κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων.

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Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, αρχικά είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό, με την ενημέρωση ότι περιλαμβάνονταν οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις και άλλες πράξεις, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου.

Τι θα γίνει με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμα στην κλινική

Οι περισσότεροι συγγενείς καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής και έμαθαν το τι γίνονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες από τα ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, αναζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με τη νοσηλεία των ανθρώπων τους καθώς παραμένουν στην ιδιωτική κλινική.

Η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση.

Παράλληλα με τη λειτουργία της κλινικής, εξετάζονται και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή αποτελείται από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, μηχανολόγο μηχανικό και ιδιώτη γιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν από τους ελέγχους βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Από το 2022 η λειτουργεία του ογκολογικού τμήματος

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο χώρο, με χώρο παρασκευής φαρμάκων και χημειοθεραπειών, καθώς και χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι θεραπείες στους ασθενείς.

Η ογκολογική μονάδα λειτουργούσε από το 2022, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο πνευμονολόγος-ογκολόγος που εμφανίζεται ως υπεύθυνος του τμήματος.

Συγγενείς ασθενών περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, τους δόθηκε η επιλογή να προχωρήσουν σε θεραπείες στην κλινική, ακόμη και όταν σε δημόσιο νοσοκομείο είχαν ενημερωθεί ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί θεραπεία λόγω της κατάστασης του ασθενούς.

Παράλληλα, εξετάζεται αν είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε ΑΜΚΑ ασθενών που δεν έπασχαν από κακοήθεια ή σε ΑΜΚΑ που δεν αντιστοιχούσαν στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι εντοπίστηκε χώρος που δεν είχε ελεγχθεί από την τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας και ο οποίος στη συνέχεια ελέγχθηκε από τα στελέχη της Αρχής.