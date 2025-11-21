ΑΧΕΠΑ: Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών – Αναζητούνται μοσχεύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έχει κινητοποιηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ώστε να βρεθεί άμεσα μόσχευμα για το άτυχο ζευγάρι που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια από κατανάλωση μανιταριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας 65 ετών μαζί με τη σύντροφό του 55 ετών μάζεψαν μόνοι τους μανιτάρια από περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσαν. Σημειώνεται ότι αρχικά είχε διαρρεύσει πως αγόρασαν τα μανιτάρια σε εκδήλωση συλλογής άγριων μανιταριών, ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύδεται.

Οι δυο τους, μετά την κατανάλωση μανιταριών, νοσηλεύονταν ήδη για δύο μέρες στο νοσοκομείο της Έδεσσας, ωστόσο στη συνέχεια επιδεινώθηκε η κατάστασή τους και τους μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο ΕΟΜ για τη διαδικασία μεταμόσχευσης. Ήδη, η γυναίκα έγινε δεκτή σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, όπου αναμένεται να διακομιστεί σύντομα, ενώ για τον άνδρα ο ΕΟΜ βρίσκεται σε επαφή με κέντρα της Ιταλίας προκειμένου να γίνει και αυτός αποδεκτός.