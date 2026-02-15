Συμβαίνει τώρα:
Axios: Τραμπ και Νετανιάχου πιέζουν το Ιράν να μειώσει την εξαγωγή πετρελαίου στην Κίνα

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσω διαμεσολαβητών από το Ομάν την περασμένη εβδομάδα
Τραμπ και Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησαν πως ασκήσουν πίεση στο Ιράν για να μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα.

Όπως αναφέρει το Axios ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησαν «να κινηθούν μαζί» κατά του Ιράν ώστε να μειώσει τις πωλήσεις πετρελαίου στην Κίνα.

Σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε σήμερα ότι «η φυσιολογική συνεργασία μεταξύ χωρών που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι λογική και νόμιμη και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται».

Η Κίνα αναλογεί στο 89% και πλέον των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών. Κάθε μείωση αυτής της εμπορικής σχέσης θα σήμαινε μικρότερα έσοδα από το πετρέλαιο για το Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσω διαμεσολαβητών από το Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

Οι δυο πλευρές πραγματοποιούν νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας, μετά την κίνηση του Τραμπ να στείλει στόλο στην περιοχή καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

