Ολοένα και περισσότερο βάζουν στη ζωή τους οι πολίτες τα self tests, τα οποία πωλούνται στα φαρμακεία.

Οι γιορτές του Πάσχα φαίνεται να είναι επίσης από ένας από τους λόγους που τα προτιμούν. Τη χρήση των self test ως ένα προληπτικό μέτρο για εξτρά ασφάλεια μέσα στις γιορτές του Πάσχα, πρότεινε σήμερα μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Όπως είπε: «Το βράδυ της Ανάστασης για να υπάρχει σιγουριά οι οικοδεσπότες και αυτοί που θα επισκεφτούν μια οικογένεια θα πρέπει να έχουν κάνει self test ενώ όσοι πάνε εκκλησία Μ. Παρασκευή Μ. Σάββατο κλπ να κάνουν χρήση διπλής μάσκας γιατί δεν είναι εύκολο να κρατηθούν οι αποστάσεις».

Ο Γιάννης Δαγρές φαρμακοποιός, μέλος ΔΣ ΠΦΣ-ΝΠΔΔ και Ειδικός Γραμματέας ΦΣΑ-ΝΠΔΔ, λέει στο newsit.gr πως στο φαρμακείο του πουλά σταθερά 2 με 3 self rapid test την ημέρα, με το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να μην είναι πρωτοφανές μεν, αλλά σίγουρα υπαρκτό και σταθερό. Το ενδιαφέρον για αγορά αφορά σχεδόν στο 100% τα self test σιέλου τα οποία κοστίζουν γύρω στα € 6. Όπως λέει ο κος Δαγρές: «Είναι ένα σκεύασμα προς πώληση στα φαρμακεία, το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη φάση το συνολικό τείχος της ανοσίας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί».

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος Κακονίκος. Κατά τον ίδιο, οι τιμές των self rapid test κυμαίνονται αυτή τη στιγμή από € 5, 50 έως τα € 7, 50 και το ενδιαφέρον είναι σταθερό για τα self rapid test σιέλου τα οποία θεωρούνται από το κοινό και τα πιο εύκολα για χρήση. Μάλιστα, η ευκολία είναι μια βασική παράμετρος της επιλογής των πολιτών , οι οποίοι σύμφωνα με τον κο Κακονίκο θα προτιμήσουν για παράδειγμα ένα τεστ που κοστίζει € 6, 90 αντί ενός κατά € 1 με 1, 50 φτηνότερο, αν τα πρώτο είναι πολύ εύχρηστο και απλό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Πασχαλινά τραπέζια ή οι μετακινήσεις προς το χωριό για κάποιον που επιτρέπεται να το κάνει, είναι ένας από τους λόγους που το κοινό αγοράζει self rapid test αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι όμως ο μοναδικός, αλλά ένας από πολλούς. Ένας άλλος όπως μας εξηγεί ο ίδιος είναι πως: «Κάποιος, ο οποίος για την ώρα δεν δικαιούται τα 2 δωρεάν self rapid test την εβδομάδα, αλλά ανησυχεί με την περιρρέουσα κατάσταση των υψηλών κρουσμάτων, ή ανησυχεί να μην κολλήσει τους γονείς/ παππούδες/ παιδιά του ή απλώς κάποιος φίλος του ή συνάδελφος νόσησε και θέλει να δει τι γίνεται και με τον ίδιο θα αγοράσει χωρίς δεύτερη σκέψη ένα self rapid test. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου όπου αναμένεται να έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό ο εμβολιασμός τα self rapid test προς πώληση θα περνούν απλώς το ….μήνα του μέλιτος τους. Το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά έχει να κάνει με το timing».

«Χρήσιμο αλλά όχι πανάκεια» λέει ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος

Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών για τη διαχείριση του κορονοϊού στην Ελλάδα θεωρεί πως τα self rapid test που πωλούνται στα φαρμακεία αλλά και αυτά που διαθέτει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δωρεάν το κράτος (σ.σ τεστ με χρήση μπατονέτας) είναι προς την θετική κατεύθυνση αλλά δεν αρκούν, ούτε είναι πανάκεια το αρνητικό τους αποτέλεσμα. Όπως το θέτει ο ίδιος: «Απολύτως βέβαιοι για τη συνολική αξιοπιστία τους ακόμα δεν είμαστε και χρειάζονται περισσότερες κλινικές μελέτες για την απόδοση τους. Στο δια ταύτα, καλό είναι ο κόσμος να τα κάνει και είναι μια ισχυρή ένδειξη ειδικά αν δείξουν θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτή την εβδομάδα την γιορτινή που είμαστε είναι χρήσιμα. Δεν πρέπει όμως να κάνουν τον κόσμο να θεωρεί πως αν δείξουν αρνητικό αποτέλεσμα, τότε ξεμπέρδεψαν και είναι ελεύθεροι».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ