Απίστευτο επεισόδιο σε βενζινάδικο στη Βούλα: Υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη

Αδιανόητο περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης (15/07/2026) σε βενζινάδικο στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα με πρωταγωνιστές έναν 52χρονο υπάλληλο και έναν 92χρονο πελάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, την Τετάρτη 15 Ιουλίου λίγο πριν από τις 14:00 , ένας 52χρονος υπάλληλος στο βενζινάδικο στη Βούλα, έπειτα από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, φέρεται να τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

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Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο πρατήριο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον ηλικιωμένο, ωστόσο ο 92χρονος αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.