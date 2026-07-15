Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας – Είχε γίνει γνωστός από το ριάλιτι «Bar»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε και με τη μουσική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

Γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και του Ιταλού Ρομπέρτο Καριέρε, είχε εργαστεί ως μοντέλο πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση.

Η συμμετοχή του στο «Bar» τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, καθώς το ριάλιτι αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ακολούθησε τον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και όσους τον είχαν γνωρίσει μέσα από την τηλεοπτική και μουσική του πορεία.

Ο γάμος με την Έλενα Κατραβά και η σχέση με την μητέρα του

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, καθώς ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον παππού του.

Γιος της Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου, και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε, γεννήθηκε το 1975, έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών του. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν είχε διάρκεια και οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

Ο πατέρας του δημιούργησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά. Ο Ρομπέρτο Καριέρε έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του πέρασαν περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα.