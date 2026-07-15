Ελλάδα

Νεκρή ανήλικη μετά μετά από ανατροπή τζετ σκι στο Μπόντρουμ – Αγνοούνται ο πατέρας και αδελφή της

Η σορός της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κω
Jet Ski
STRF/STAR MAX/IPx
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Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με τζετ σκι για μια οικογένεια από το Ιράκ στην περιοχή του Μπόντρουμ της Τουρκίας, καθώς μία ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή ανοιχτά της Κω, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και της αδελφής της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Μπόντρουμ, όταν η μητέρα της οικογένειας ενημέρωσε τις τουρκικές αρχές για την ανατροπή του τζετ σκι στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της οικογένειας.

Οι τουρκικές αρχές, που είχαν τον συντονισμό της επιχείρησης θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ζήτησαν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο οι αγνοούμενοι να είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα προς την Κω.

Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε στα βορειοανατολικά του νησιού μία ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και της αδελφής της ανήλικης συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

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