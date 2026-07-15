Θεσσαλονίκη: Άντρας σε αμόκ έσπασε δύο περιπολικά με γκασμά

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή Βερτίσκο στη Θεσσαλονίκη με έναν άντρα σε αμόκ να σπάει δύο περιπολικά της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το emakedonia το απόγευμα της Τετάρτης (15/07/2026), ένας 37χρονος στη Θεσσαλονίκη άρχισε να επιτίθεται σε οικείους του και στη συνέχεια προκάλεσε ζημιές σε περιπολικά.

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Συγκεκριμένα όταν στο σημείο έφτασαν περιπολικά επιτέθηκε και προς τους αστυνομικούς, προκαλώντας φθορές στα δύο οχήματα της αστυνομίας με έναν γκασμά.

Μετά ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας τον γκασμά , αλλά μέσα σε λίγη ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να το πείσουν να παραδοθεί.

Η επιχείρηση διήρκησε περίπου δύο ώρες, με συνολικά οκτώ αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο. Συγκεκριμένα στο σημείο έφτασαν δύο ομάδες ΟΠΚΕ και ένα περιπολικό του ΑΤ Λαγκαδά.

Ο 37χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του «Παπαγεωργίου».