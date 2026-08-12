Νέα απάτη με SMS: Επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις

«Καμπανάκι» από τις αρχές για νέα πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης (phishing) με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών καθώς οι επιτήδειοι, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου.

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Το απατηλό μήνυμα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία της παράβασης, οι βαθμοί ποινής και το χρηματικό πρόστιμο.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο πολίτης έχει πράγματι υποπέσει σε παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε μια επίσημη διαδικασία πληρωμής.

Η νέα μορφή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πειστική, καθώς οι επιτήδειοι εμφανίζουν δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

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Η «έκπτωση» χρησιμοποιείται ως παγίδα

Η υποτιθέμενη έκπτωση αποτελεί βασικό εργαλείο των απατεώνων, καθώς δημιουργεί στον πολίτη την αίσθηση ότι έχει μια περιορισμένη χρονικά ευκαιρία να μειώσει το κόστος του προστίμου.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προκαλέσουν πίεση και να τον οδηγήσουν σε άμεση πληρωμή, χωρίς να προλάβει να ελέγξει εάν η ειδοποίηση είναι γνήσια.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ΕΛ.ΑΣ. ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας Αρχής.

Προσοχή στα SMS που εμφανίζονται ως «gov.gr»

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στα μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., το gov.gr δεν αποστέλλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστίμων. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή.

Η απουσία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ασφαλή ένδειξη γνησιότητας, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση στις νέες εκδοχές των μηνυμάτων τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα και να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το μήνυμα θα πρέπει να διαγράφεται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.

Για οποιονδήποτε έλεγχο ή συναλλαγή που αφορά δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή τους και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνουν σε SMS ή άλλα μηνύματα.

Τι να κάνετε αν έχετε ήδη δώσει τραπεζικά στοιχεία

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη καταχωρίσει τραπεζικά στοιχεία ή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω τέτοιου συνδέσμου, η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του, καθώς και με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσιοποίησε παράλληλα ενδεικτικό στιγμιότυπο της νέας μορφής της πλαστής ιστοσελίδας, προκειμένου οι πολίτες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ευκολότερα την απάτη και να μην παρασύρονται από την ολοένα πιο επαγγελματική εμφάνιση των συγκεκριμένων μηνυμάτων.