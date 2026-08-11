Ελλάδα

Ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό της Κρήτης και της Αττικής προκαλούν αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης

Οι εικόνες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, σε δύο διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας
Αριστερά η εικόνα από το Χαλάνδρι, δεξιά η εικόνα από την Κρήτη
Αριστερά η εικόνα από το Χαλάνδρι, δεξιά η εικόνα από την Κρήτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παραμονή της έκλειψης ηλίου και της «βροχής» από πεφταστέρια, τις Περσείδες, όλα τα βλέμματα είναι στον ουρανό. Ωστόσο στην Κρήτη, κόσμος κατέγραψε ένα βίντεο που προκαλεί απορίες, κάνοντας πολλούς να μιλούν για UFO

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X το βράδυ της Τρίτης (12/8/26) φαίνεται μία παράξενη λάμψη στον ουρανό της Κρήτης, που μοιάζει με ιπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα κώνου. Πετάει για αρκετή ώρα στον ουρανό και ξαφνικά μοιάζει να σβήνει, να χάνεται… Ήταν UFO; Αναρωτιόταν ο κόσμος.

Την ίδια ώρα, αναγνώστης του newsit.gr παρατηρεί ένα ανάλογο θέαμα στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Προλαβαίνει να καταγράψει το φωτεινό αντικείμενο λίγο πριν αυτό εξαφανιστεί στον Αττικό ουρανό και μένει και εκείνος να αναρωτιέται «τι ήταν αυτό».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για το τι μπορεί να είναι αυτά τα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
139
120
88
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo