Ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό της Κρήτης και της Αττικής προκαλούν αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης

Παραμονή της έκλειψης ηλίου και της «βροχής» από πεφταστέρια, τις Περσείδες, όλα τα βλέμματα είναι στον ουρανό. Ωστόσο στην Κρήτη, κόσμος κατέγραψε ένα βίντεο που προκαλεί απορίες, κάνοντας πολλούς να μιλούν για UFO…

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X το βράδυ της Τρίτης (12/8/26) φαίνεται μία παράξενη λάμψη στον ουρανό της Κρήτης, που μοιάζει με ιπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα κώνου. Πετάει για αρκετή ώρα στον ουρανό και ξαφνικά μοιάζει να σβήνει, να χάνεται… Ήταν UFO; Αναρωτιόταν ο κόσμος.

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Την ίδια ώρα, αναγνώστης του newsit.gr παρατηρεί ένα ανάλογο θέαμα στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Προλαβαίνει να καταγράψει το φωτεινό αντικείμενο λίγο πριν αυτό εξαφανιστεί στον Αττικό ουρανό και μένει και εκείνος να αναρωτιέται «τι ήταν αυτό».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για το τι μπορεί να είναι αυτά τα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί στις εικόνες.