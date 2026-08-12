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Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα η πολιτική κηδεία του μοναδικού ηθοποιού

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το σπίτι του ηθοποιού”», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου
Ο Νίκος Καλογερόπουλος
Ο Νίκος Καλογερόπουλος / EUROKINISSI
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Σήμερα Τετάρτη (12.08.2026) στις 12:00 το μεσημέρι στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά «Το σπίτι του ηθοποιού».

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το σπίτι του ηθοποιού”», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου, σύμφωνα με το tlife.gr.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (09.08.2026) και ο θάνατός του έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο της τέχνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιο γνωστός ρόλος του Νίκου Καλογερόπουλου στον κινηματογράφο είναι ο θρυλικός Παπαδόπουλος στη «Λούφα και Παραλλαγή» που του χάρισε το πρώτο του βραβείο.

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