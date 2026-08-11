Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Τραυματίστηκε βαριά άνδρας που βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητό του

Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο
Τροχαίο στην Κόρινθο με δύο τραυματίες, ο ένας βαριά
Το σημείο του σοκαριστικού τροχαίου
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Αλμυρής – Ρυτού – Σοφικού χθες Τρίτη (11.08.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, το τροχαίο στην Κόρινθο συνέβη όταν επιβατικό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε αγροτικό, ο οδηγός του οποίου φέρεται να βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκτός και πίσω από το όχημά του.

Από την πρόσκρουση, ο άνδρας παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύεται.

Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, καθώς η Εθελοντική Ομάδα Γαλατακίου και το Διασωστικό Σώμα «Πήγασος» που μετέφερε τον δεύτερο τραυματία οδηγό στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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