Ελλάδα

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λούτσα: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, η οποία μέσα από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων προσπαθεί να βρει τι ακριβώς έγινε
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα
Κλαούντιο Σούμπασι

Τραγωδία με τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα όταν ένα αυτοκίνητο, βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο στη Λούτσα έγινε λίγο μετά τις 12:30…. Ο οδηγός ενός ΙΧ που κινούνταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Από αυτούς δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο ο τρίτος τραυματίστηκε θανάσιμα κι έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά.

troxaio loutsa

troxaio loutsa

troxaio loutsa

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, η οποία μέσα από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων προσπαθεί να βρει τι ακριβώς έγινε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
75
65
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο μικροδορυφόροι ICEYE SAR-1 και SAR-2 - Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά, καθώς μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Στο Διάστημα οι ελληνικοί μικροδορυφόροι
Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου της Αθήνας για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και ενός σερβιτόρου ενώ ο μαθητής έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Αλκοόλ 5
Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα - Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
Το αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα χάνει την πορεία του και πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό
Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς – Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
44
Newsit logo
Newsit logo