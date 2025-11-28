Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά: Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο 69χρονος οδηγός

Σοβαρό ατύχημα στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) καθώς αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το ατύχημα έγινε συγκεκριμένα στην Πύλη Ε8 στο λιμάνι του Πειραιά. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και ο 69χρονος οδηγός ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει προς την προβλήτα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.