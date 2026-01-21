Ελλάδα

Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Συγγρού το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026).

Υπό άγνωστες συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού κοντά στο δέλτα του Φαλήρου.

Εκτός από την κακοκαιρία, από την οποία έχουν πλημμυρίσει πολλοί δρόμοι της Αθήνας, η πυρκαγιά που ξέσπασε προκαλεί επιπλέον πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα και έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα του δρόμου.

