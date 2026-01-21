Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Συγγρού το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026).

Υπό άγνωστες συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού κοντά στο δέλτα του Φαλήρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από την κακοκαιρία, από την οποία έχουν πλημμυρίσει πολλοί δρόμοι της Αθήνας, η πυρκαγιά που ξέσπασε προκαλεί επιπλέον πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα και έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα του δρόμου.