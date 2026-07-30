Canadair νέας γενιάς: Οι δυνατότητες των αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή παραγγελία

Την ώρα που οι φωτιές δοκιμάζουν όλο και πιο σκληρά την Ευρώπη, η συζήτηση για την ενίσχυση των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας επανέρχεται επιτακτικά, με τα νέας γενιάς Canadair να βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Η Ελλάδα διαδραμάτισε κομβικό ρόλο ώστε τα Canadair νέας γενιάς να επιστρέψουν στη γραμμή παραγωγής, καθώς οι ολοένα πιο έντονες φωτιές και τα ακραία φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ανανέωση των γερασμένων στόλων αεροπυρόσβεσης.

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Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προχωρήσει σε πρώτη φάση στην παραγγελία περισσότερων από 20 αμφίβιων αεροσκαφών τύπου CL-515, τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση των εθνικών στόλων αλλά και του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει επτά αεροσκάφη, από τα οποία τα δύο θα διατίθενται στο ευρωπαϊκό συντονιστικό κέντρο πολιτικής προστασίας, προκειμένου να επιχειρούν όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Η ελληνική πρωτοβουλία για τα Canadair νέας γενιάς

Η επανεκκίνηση της παραγωγής των Canadair δεν ήταν αυτονόητη. Η προηγούμενη γραμμή παραγωγής της καναδικής Bombardier είχε κλείσει το 2015, εξαιτίας της έλλειψης νέων παραγγελιών.

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Χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ενδιαφερόμενων κρατών ώστε η De Havilland, η οποία απέκτησε στη συνέχεια τα δικαιώματα κατασκευής, να προχωρήσει στην επαναλειτουργία της γραμμής.

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που, ήδη από τη διετία 2020-2021, πίεσαν για μια κοινή ευρωπαϊκή παραγγελία. Η σταδιακή συσπείρωση κρατών-μελών οδήγησε τελικά στη συμφωνία μεταξύ της De Havilland και της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2024.

Έκτοτε προστέθηκαν και νέες παραγγελίες από μεμονωμένα κράτη, με τον συνολικό αριθμό των προς παράδοση αεροσκαφών να προσεγγίζει πλέον τα 40.

«Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε»

Στον ρόλο της Αθήνας αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Πέμπτη (30.07.2026) στο υπουργικό συμβούλιο.

«Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος» και πρόσθεσε ότι η χώρα θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα νέα αεροσκάφη.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο επικεφαλής στρατηγικής της De Havilland, Ζαν-Φιλίπ Κοτ, αναφέροντας ότι το πρώτο CL-515 θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Η πρώτη παράδοση αναμένεται το 2028, ενώ μέχρι τότε οι ευρωπαϊκές χώρες θα εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο στα παλαιότερα CL-215 και CL-415.

Οι δυνατότητες των CL-515

Τα νέα CL-515 μπορούν να μεταφέρουν περίπου έξι τόνους νερού και να ανεφοδιάζονται από θάλασσα, λίμνες ή ποτάμια μέσα σε περίπου 12 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιχειρούν σε δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες, ενώ προβλέπεται να διαθέτουν και δυνατότητες νυχτερινών επιχειρήσεων, στοιχείο που μπορεί να αλλάξει αισθητά τον τρόπο αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών.

Η ταχύτητα ανεφοδιασμού αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, όπου τα περισσότερα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σχετικά κοντά στη θάλασσα.

Η μικρή απόσταση από το σημείο ανεφοδιασμού επιτρέπει συχνότερες ρίψεις και περιορίζει τον χρόνο ανάμεσα στις διαδοχικές προσβολές της φωτιάς.

Το μέτωπο των mega fires

Η σημασία των νέων Canadair γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της αυξανόμενης συχνότητας των λεγόμενων mega fires.

Πρόκειται για πυρκαγιές που εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα σε ξερή βλάστηση, αναπτύσσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να υπερπηδούν αντιπυρικές ζώνες που στο παρελθόν θεωρούνταν επαρκείς.

Σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν ιδιαίτερα ενεργές ακόμη και τη νύχτα, καθώς οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη φυσική συνδρομή της βραδινής υγρασίας.

Τα εναέρια μέσα δεν αρκούν από μόνα τους για να κατασβέσουν μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Μπορούν, όμως, να προσβάλουν γρήγορα το μέτωπο, να περιορίσουν την εξάπλωσή του και να δώσουν πολύτιμο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις.

Η απόκτηση των CL-515 δεν αποτελεί, συνεπώς, «μαγική λύση». Αποτελεί όμως κρίσιμο μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να προσαρμοστεί σε φωτιές μεγαλύτερης έντασης, διάρκειας και καταστροφικότητας.