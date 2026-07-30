Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου – Απεγκλωβισμός 50 ατόμων από την Πρέβελη

Συναγερμός έχει σημάνει σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω των πολλαπλών μετώπων πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο και Σιτία. Η φωτιά συνεχίζει να καίει τις νότιες περιοχές του νομού Ρεθύμνης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να οριοθετηθούν οι φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε από χτες (29.07.2026) το μεσημέρι και μαίνεται μέχρι και σήμερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

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Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής Κεραμές για νέα εκκένωση. «Απομακρυνθείτε προς Δρυμίσκο» αναφέρει η ενημέρωση. Μάλιστα νωρίτερα, είχε σταλεί και μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Λευκώγεια, Δαμνόνι και Αμμούδι.

Δείτε live όλες οι εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Στο έργο της κατάσβεσης πλέον λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ καθώς και ακόμη μια ομάδα από την 3η ΕΜΑΚ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το Λιμενικό πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων ατόμων, τουλάχιστον 50, από την παραλία της Πρέβελης, μετά και τον συναγερμό που προκάλεσε το νέο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις μέσω του 112. Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι προς τον Δρυμίσκο, ενώ την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Δαμνώνι προς τον Πλακιά. Είχε προηγηθεί, στις 14:35, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Λευκώγεια προς τον Ασώματο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμούδι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί ακόμη τρία μηνύματα του 112: στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού προς τα Λευκώγεια, στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκώγεια και στις 13:25 ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σύμφωνα με τις καταγραφές οι ριπές των ανέμων είναι πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα, πράγμα που έχει παραδώσει τους οικισμούς «στο έλεος» της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.